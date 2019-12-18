الفيصل: نسعى أن نستثمر السوبر الإسباني في تطوير الكوادر المحلية

طلال الغامدي(صدى):

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة مؤتمراً صحفياً إلى جانب لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

ويأتي ذلك على ضوء كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه جدة من الثامن حتى الـ12 من يناير المقبل بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وقال الفيصل إن هناك أهدافاً متعددة من استضافة مثل هذا الحدث الضخم، مثل الاستفادة من خبرة الاتحاد الإسباني في تطوير الكوادر السعودية.

وأضاف:« نسعى أن نستثمر احتضان أحد أهم الأحداث العالمية هذا العام، إذ وقعنا أكثر من اتفاقية مع الاتحاد الإسباني لتطوير الكوادر المحلية، ورفع مستوى البرامج الكروية من خلال الخبرة التي يتمتع بها اتحاد اسبانيا»، وتابع:«تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث التاريخي».

وأعرب رئيس الاتحاد الإسباني روباليس عن ارتياحه بتواجد الرباعي في جدة، قائلاً:« ستخوض أنديتنا القوية مباريات مثيرة في جدة، فخور أن تكون أنديتنا هنا، وأن تشكل حدثاً عالمياً ومهماً في السعودية».

وتابع:« نطمح أن نساهم في رؤية السعودية 2030 من خلال مراقبة المدارس ومتابعة المواهب من الجنسين، وأن نستثمر تواجدنا هنا بأفضل صورة».