ماجد المرشدي لـ عادل الملحم: لا ترتوت.. ولم أفضل النصر (فيديو)

نواف السالم(صدى):

كشف ماجد المرشدي لاعب الهلال السابق، عن انتحال أحدهم لشخصيته على موقع «تويتر» ويقوم بنشر تصريحات مسيئة للهلال باسمه.

ونشر ماجد المرشدي، مقطع فيديو له عبر «سناب شات»، نفى فيه أن يكون قد صدر عنه هذه التصريحات، مؤكدًا أنه سيُوثق حسابه في «تويتر» إذا أراد الدخول فيه.

ووجه رسالة إلى منتحل شخصيته، قائلًا: «الهلال صعب عليكي، الزعيم صعب تطوله، ولو حبيت أخش في تويتر أوثق حسابي هذي أول حاجة بسويها».

وطالب عادل الملحم بالتأكد من الحساب وصاحبه قبل عمل إعادة تغريدة لتغريدات الحساب الوهمي.

وكان الهلال قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2019 من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1-3، أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل مع الخاسر من مباراة ليفربول ومونتري.

يشار إلى أن منتحل شخصية المرشدي، كان قد انتقد الهلال بعد توديعه البطولة، وفضّل نادي النصر على الهلال في تمثيل الرياضة السعودية عالميًا.