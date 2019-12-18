حفل زفاف يتحول لساحة قتال بعصا البيسبول

واشنطن(صدى):

توفى عريس من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد ساعات قليلة من إتمام مراسم الزفاف، متأثرًا بجراحه المنتشرة في الرأس وأنحاء متفرقة من جسده، وذلك بعد تعرضه للضرب من قبل شخصين حولا حفل الزفاف إلى ساحة قتال.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن العريس جو ميلجوزا تعرض للضرب المبرح حتى الموت بواسطة مضارب البيسبول التي استخدمها شقيقين حضرا الزفاف دون دعوات.

وأضافت أنه تم العثور عليه مصابًا بضربة قوية في الرأس في الفناء الخلفي لمنزل العروسين، وتم نقله إلى المركز الطبي، لكنه توفى متأثرًا بجراحه.

وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه بهم والمعروفين بالأخوين “روني أريستيدس كاستانيدا راميريز” و”خوسيه دانييل كاستانيدا راميريز”، والذين اعترفا بفعلتهما، موضحين أنهما لم يكونا على علاقة بالضحية لكنهما كانا يعيشان بالقرب من منزل عائلة زوجته وحضرا الزفاف دون دعوة.

وبدأت الشقيقان غير المدعوان المعركة مع بعض الضيوف، ثم غادرا الحفل انصياعًا لأوامر الضيوف، لكنهما سرعان ما عادا مرة أخرى حاملين مضارب بيسبول، وعندما حاول العريس التصدي لهم سحباه بعيدًا وقتلوه.