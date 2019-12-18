ابرزها الثوم والتفاح.. أطعمة روائحها تساعد على فقدان الوزن

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة علمية جديدة ، أن بعض روائح الأطعمة تلعب دورا هاما في فقدان الوزن،من بينها الثوم التفاح .

وقال مختصون التغذية ، إن لرائحة الثوم دور كبير وتأثير مباشر على المراكز العصبية في الدماغ وتجعلك تستهلك كميات أقل من الطعام.

واكتشفت دراسة تمت في مؤسسة أبحاث وعلاج الرائحة والتذوق أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يشمون الموز أو التفاح الأخضر عند الجوع، يفقدون وزنا أكبر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

كما أن رائحة زيت الزيتون البكر تمنح الشعور بالشبع، بحسب دراسة أجراها مركز الأبحاث الألماني الكيميائي ، وايضاً يحتوي الجريب فروت على فيتامين (ج)، وهو من الحمضيات المحملة بالليكوبين ما يجعلها فاكهة مفضلة لأخصائي الحميات الغذائية، كما أنها تعزز من جهودك في إنقاص وزنك أكثر إذا كنت تأخذ بضع ثوان لتشمها قبل تناولها.

واكتشف الباحثون في جامعة أوساكا باليابان، أن تعريض الفئران لرائحة زيت الجريب فروت لمدة 15 دقيقة، ساهمت في تقليل شهيتهم ووزنهم، ويرى الباحثون أن الأمر قد يتعلق بكيفية تفاعل الرائحة مع إنزيمات الكبد.