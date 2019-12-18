بالفيديو.. نجوم ليفربول في جلسة تصوير مونديال الأندية

ماجد محمد(صدى):

خضع نجوم ليفربول الإنجليزي لجلسة تصوير قبل بداية مشاورهم في مونديال الأندية المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ” الريدز ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” كواليس جلسة التصوير التي نفذها اللاعبون أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول مع مونتيري المكسيكي، اليوم الأربعاء، في ملعب “خليفة” بالدوحة، في مواجهة الدور نصف النهائي للمسابقة.