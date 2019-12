بالفيديو.. نجوم ليفربول في جلسة تصوير مونديال الأندية

خضع نجوم ليفربول الإنجليزي لجلسة تصوير قبل بداية مشاورهم في مونديال الأندية المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ” الريدز ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” كواليس جلسة التصوير التي نفذها اللاعبون أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول مع مونتيري المكسيكي، اليوم الأربعاء، في ملعب “خليفة” بالدوحة، في مواجهة الدور نصف النهائي للمسابقة.

It's almost matchday in Qatar 🔴

Go behind the scenes of our shoot as the Reds prepared for the #ClubWC… 👀🎬🏆 pic.twitter.com/7lREux5hiT

