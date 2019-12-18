للمرة الرابعة رفض طعن 4 رجال متهمين في اغتصاب جماعي

نيودلهي(صدى):

رفضت المحكمة العليا في الهند طعنا للمرة الرابعة قدمه 4 رجال محكوم عليهم بالإعدام؛ إثر اغتصابهم شابة بشكل جماعي في 2012.

وفي التفاصيل قام 4 رجال و2 أخرين باغتصاب طالبة في الثالثة والعشرين من عمرها في العام 2012 داخل حافلة في نيودلهي وحاولوا قتلها.

وتوفيت الضحية لاحقا في مستشفى بسنغافورة متأثرة بإصابات لحقت بها أثناء الهجوم الوحشي.

وصدر الحكم على 4 متهمين بالإعدام، وشنق متهم خامس نفسه داخل السجن قبل بدء محاكمته رغم أن أسرته تؤكد أنه قُتل في سجنه، وكان المهاجم السادس كان قاصرًا وقت الهجوم، فقد حُكم عليه بالسجن 3 سنوات.