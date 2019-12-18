مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة بتبوك والجوف

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مصرف الراجحي، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للرجال؛ للعمل بفروع المصرف بمدينتي «تبوك، والجوف».

وأوضح المصرف عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس حديثي التخرج من التخصصات الإدارية والمالية، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى «مُمثل خدمات مبيعات» بفرع تبوك، ويُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

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وتشمل الوظائف «مُمثل خدمات مبيعات» بفرع الجوف، ويُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

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