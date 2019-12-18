إلهام الفضالة تهاجم الدراما التركية بسبب أناقة ومكياج النجمات

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، هاجمت فيه الدراما التركية .

وعلقت الفضالي على مقطع فيديو من مسلسل تركي تظهر فيه النجمة وهي بكامل أناقتها أثناء جلوسها في المنزل مع زوجها ، كما تظهر فنانة أخرى في العمل وهي بكامل أناقتها ومُرتدية حذاء ذو كعب عالي، وقد جلست بينهما من أجل إكمال السهرة، وانتقدت الفضالة ظهور النجمتين بكامل أناقتهما ومكياجهما بالرغم من أنهما تقضيان سهرة في المنزل.

وأضافت أنه كان من الأجدر أن تظهرا مُرتديات ملابس النوم ” البيجامة ” وبدون المكياج، واستطردت بأنه لو كان المسلسل كويتيا فإن الجمهور سينهال عليهما بالتعليقات السلبية والانتقادات بسبب عدم تخليهما عن أناقتهما ومكياجهما.