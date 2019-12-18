القبض على تشكيل عصابي ارتكب 47 جريمة سرقة بالطائف
أطاحت شرطة محافظة الطائف، بتشكيل عصابي مكون من 17 شخصًا من جنسيات مختلفة ارتكبوا العديد من جرائم السرقة.
وارتكب المقبوض عليهم جرائم سرقة في المنازل والاستراحات داخل وخارج النطاق العمراني للمحافظة، فيما أسفرت المتابعة الأمنبية والتحريات عنهم.
واعترف المتهمون بسرقة 47 موقعًا في المحافظة، وقد تم توقيفهم وإحالة كامل أوراقهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للمحاكمة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 1 ساعة
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