ستر عليها ليلة الزفاف.. وفوجئ بها زانية

القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري، دعوى طلاق ضد زوجته الزانية التي خدعته ليلة زفافهما بأنه تم اغتصابها في فترة المراهقة.

وأوضح الزوج في دعواه، أنه عمل لمدة 10 سنوات في دولة خليجية ثم عاد لوطنه حتى يكمل نصف دينه، وخطب الفتاة التي رشحها لها جيرانه وتزوجها.

وأضاف أنه في ليلة الزفاف وجدها مرتبكة وتبكي، فظن أن ذلك من الخجل، لكنها قالت له إنها تعرضت للاغتصاب في فترة المراهقة وخشيت إخباره طوال فترة الخطوبة.

وأشار إلى أن ضميره أوحى له بسترها وبدء معها صفحة جديدة، وبالفعل أخبرته بحملها منذ الشهر الأول، ثم ألحت عليه كثيرًا أن يعود للعمل خارج البلاد لكنه رفض.

وأفاد بأن بعد 5 أشهر من الحمل فوجئ بآلام الولادة تطرق بابها وأكد الأطباء له أنها في الشهر التاسع، ليجن جنونه ويعلم أنها زانية وخدعته بتمثيلها.

وقضت المحكمة بفسخ عقد الزواج الرسمي وإنكار نسب الطفل وإعادة القضية إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الزوجة.