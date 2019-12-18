أسماء المرشحين لجوائز جلوب سوكر السنوية

نواف السالم(صدى):

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر السنوية، اليوم الأربعاء، عن أسماء المرشحين للقوائم النهائية لـ8 جوائز من أصل 15 جائزة.

ويقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر السنوية يوم 29 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات.

وضمت قوائم المرشحين على جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – ليونيل ميسي (برشلونة) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول).

والمرشحين على جائزة أفضل لاعبه: أليكس مورجان (أورلاندو برايد) – ميجان رابينوي (سياتل رين) – لوسي برونز (أوليمبيك ليون) – أماندين هنري (أوليمبيك ليون).

وفيما يتعلق بالمشرحين على جائزة أفضل مدرب هم : إريك تين هاج (أياكس أمستردام) – فيرناندو سانتوس (البرتغال) – يورجن كلوب (ليفربول).

والمرشحين على جائزة أفضل لاعب شاب هم: إيرلينج هالاند (ريد بول سالزبورج) – جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) – أنسو فاتي (برشلونة).

وأسماء المرشحين على جائزة أفضل لاعب عربي جاءت كالتالي:عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) – سالم الدوسري (الهلال السعودي) – أكرم عفيف (السد القطري) – يوسف بلايلي (الأهلي السعودي) -طارق حامد (الزمالك المصري).

وجائزة أفضل نادي عربي: الهلال السعودي – النصر السعودي – الترجي التونسي – الوداد المغربي – الزمالك المصري.

والمرشحين لـ جائزة أفضل مدير رياضي: أندريا بيرتا (أتلتيكو مدريد) – إريك أبيدال (برشلونة) – إيجلي تاري (لاتسيو) – مارك أوفرمارس (أياكس أمستردام).