أمرابط يضع النصر في مأزق قبل مواجهة العدالة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية عدم قدرة اللاعب المغربي نور الدين أمرابط اللحاق بمباراة الفريق أمام العدالة المقرر أنطلاقها غدا ، في إطار الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولم يحضر اللاعب المغربي تدريبات الفريق الثلاث الأخيرة بسبب تعرضة لإصابة في العضلة الخلفية.

وينتظر المدير الفني روي فيتوريا التقرير النهائي لحالة اللاعب ليعلن موقف اللاعب النهائي من خوض المباراة .

ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري بـ 23 نقطة من 11 مباراة, متقدما على الوحدة ” الثاني ” بفارق نقطتين.