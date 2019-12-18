«قمة الضرار».. انتقادات عربية حادة للقمة الإسلامية المشبوهة بماليزيا

كوالالمبور(صدى):

لاقت القمة الإسلامية المصغرة التي تنطلق أعمالها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأربعاء، انتقادات المسؤولين في المملكة والإمارات والبحرين.

ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسم يحمل عنوان «#قمة_الضرار»، معبرين عن فشل القمة وما ستهدف إليه من شق للصف الإسلامي والعربي.

وتفاعل المسؤولين مع هذا الوسم، إذ قال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني: «خادم الحرمين الشريفين يؤكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي . هكذا هو العهد و هكذا الالتزام به».

وأضاف «بعكس من حاول السيطرة عليها و حين فشل يحاول تدميرها و شق صفها الان، فأي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟».

كما علق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، على هذه القمة، قائلًا «أعلنت قبل الإعلان عنها قمة إسلامية بدون المملكة بلا قمة…خمس ساعات وجاء الخبر الأكيد..اعتذرات متوالية».