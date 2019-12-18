الشركة السعودية لتقنية المعلومات تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) عن بدء التسجيل في برنامج (برنامج سايت – جودة البرمجيات)، تدريب منتهي بالتوظيف (للرجال والنساء)، ويهدف البرنامج إلى استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية متميزة في مجال ضمان جودة البرمجيات واختبارات الأنظمة للانضمام إلى عائلة سايت.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً (كحدٍ أدنى) على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات، حديثي التخرج: أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنة. أو متوقع تخرجه قبل تاريخ 2 يناير 2020م.

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