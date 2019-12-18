خطوات هامة اتبعها إذا وجدت مسمار اخترق إطار سيارتك

أميرة خالد(صدى):

أكد مختصون في مجال السيارات ، أنه من المهم جدا أن نتنبه الي التغيرات التي تحدث على الإطارات مثل تعرض الإطارات للتآكل أو حدوث خلل في ضغط الهواء داخل الإطارات وغيرها من المشاكل التي يمكن ملاحظتها على الإطارات من وقت لآخر، ولكن ماذا إذا وجدت مسمار في أحد إطارات السيارة؟ ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه المشكلة؟ .

وأوضح الخبراء أنه في حالة اختراق مسمار لأحد الإطارات ، يجب التأكد من مستوى ضغط هواء الإطار وهل انخفض أم لا. وفي حال وجدت أن ضغط الهواء قد انخفض، عليك تبديل الإطار فوراً. أما في حالة عدم تأثر ضغط الهواء الموجود في الإطارات بشكل كبير، يمكنك السير وأخذ سيارتك إلى أقرب محل صيانة للإطارات.

وأضاف الخبراء ، انتبه الي عدم الانتظار طويلا بعد ظهور مسمار بالاطار – لو بقي المسمار داخل الإطار أثر ذلك سلباً على مكونات الإطار الداخلية مثل الأسلاك المعدنية الموجودة داخله. بالتالي يؤدي ذلك إلى تلف الإطار بشكل كامل وتضطر لاستبداله وسيكلفك اهمال الأمر ربما اطار جديد .

وتعتبر أفضل طريقة لعلاج الضرر الناتج عن ثقب المسمار هو استخدام اللصق الحراري الذي يستخدم داخل الإطار ويتم تثبيته باستخدام المكواة الحرارية.

كما أن بعض الثقوب تكون غير قابلة للإصلاح بسبب وجودها في أماكن من الصعب إصلاحها وصيانتها. فمثلاً قد يكون الثقب في كتف وجدار الإطار وهي الزوايا الحادة الموجودة في الإطار من الأعلى ومن الجوانب الداخلية والخارجية. في هذه الحالة لا يمكن إعادة استخدام الإطارات وعليك استبداله لأن لحامه في هذه الحاله يعرضك لخطر انفجاره اثناء القياده .