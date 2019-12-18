نصائح للمرأة لتتغلب على خجلها من زوجها

أميرة خالد(صدى):

أكد مختصون في العلاقات الزوجية ، أنه من الجيد أن تتمتع المرأة ببعض الخجل في علاقتها مع الزوج ولكن عليها أن لا تفرط في ذلك حتى لا ينفر الزوج منها ويتزعزع إستقرار حياتها الزوجية، فالزوج يحب أن يشعر بمشاركة زوجته له في لقاء الحب وفي التعبير عن مشاعرها تجاهه.

وقدم الخبراء ، نصائح هامة لتتغلب المرأة على خجلها من زوجها ، مٌشيرين إلى أنه من الخطأ أن تقيد المرأة نفسها وتحبس مشاعرها بسبب الخجل إذ يتعين عليها التعبير عن مشاعر الحب التي تربطها بزوجها دون أي قيود .

وتابعوا ، على المرأة أن تطرح الخجل جانبا بالتفكير في السعادة وعن المقومات التي تكفل تحقيقها في اللقاء الحميم، فسعادة الطرفين لا يمكن أن تكتمل مع خجل المرأة وعزوفها عن الإعتراف بإحتياجاتها للزوج .

كما عليها أيضاً أن تصارح زوجها بمشكلة الخجل لديها وأن تطلب منه المساعدة فلا بأس في ذلك لأن الزوج سيشعر بحرصها على إمتاعه وإسعاده وسيساعدها على التغلب على الخجل.

وأخيرا على المرأة أن تكون واعية لخطورة الخجل على علاقتها بزوجها حتى يكون ذلك دافعة قوية لها للتخلص منه بكل الطرق.