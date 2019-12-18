تعليق الدراسة والاختبارات ليومين في جامعة المعرفة

علي القحطاني(صدى):

قررت جامعة المعرفة، تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس، بعد حادث انهيار السور الخارجي ووفاة وإصابة 15 شخصًا.

وأصدرت الجامعة، بيانًا تُنعي فيه وفاة مواطن ومقيم -رحمهما الله؛ إثر سقوط جزء من سقف المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية.

وأوضحت الجامعة أن الحادث وقع يوم أمس الثلاثاء، ونتج عنه أيضا اصابة ثلاثة عشر شخصا تلقوا العلاج في المستشفيات، وخرج منهم أحد عشر شخصا، ولايزال اثنان يتلقيان العلاج اللازم.

كما أكدت الجامعة أن تنفيذ خطة الإخلاء في زمن قياسي قد تمت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومشاركة عدد من المواطنين في موقع الحادث.

وقررت الجامعة تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات اليومي الأربعاء والخميس حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، كما يجري العمل على تجهيز مبنى الجامعة الآخر في ظهرة العودة بمحافظة الدرعية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية.

واختتم البيان: «تشاطر الجامعة أسر المتوفين العزاء في مصابهم، وتتمنى السلامة للمصابين، كما تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الحادث بالتعاون مع الجهات الرسمية. وقد تم تخصيص رقم جوال للتواصل مع الجامعة للرد على استفسارات الطلاب والطالبات (0555121598)».