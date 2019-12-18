«تعليم الرياض» يكلف منسقين للأمن والسلامة في المدارس

حمود العنزي(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي تكليف إداري وإدارية في كل مدرسة للعمل منسقين للأمن والسلامة المدرسية.

ولفت “الوهيبي” إلي أن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات وزير التعليم في إطار السعي إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة؛ للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب والطالبات في المنشآت التعليمية وتحقيقاً لبيئة تعليمية آمنة.

وشدد “الوهيبي” على التقيد بضوابط تكليف منسقي الأمن والسلامة والالتزام بالمهام والأعمال الموكلة لهم واستكمال بيانات المنسقين في نظام نور واعتمادها.