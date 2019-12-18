«المكابح وسير الكاتينه والإطارات» أهم ثلاثة أجزاء بسيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في مجال السيارات عن هناك ثلاثة أجزاء عليك متابعة صيانتهم بشكل أساسي وهم الفرامل المكابح وسير الكاتينه والإطارات ، وذلك حتى لاتتعطل بك السياره فجأه أو تعرضك – لاقدر الله – لحادث ومفاجآت غير متوقعه – .

المكابح – صمام أمان السيارة : إهمال مالك السيارة صيانة الفرامل يفقدها قدرتها على العمل بكفاءة وبالتالي تعريض حياته وحياة من معه للخطر ، وتظل المكابح من أكثر الأجزاء وأهمها التي يجب عليك الاعتناء بها، حيث تعتبر وسيلة الأمان الأولى والأساسية في السيارة ومن دون المكابح ستتعرض حتماً للخطر الكبير. إذا تعرضت فرامل السيارة إلى المشاكل، فلن تحميك الوسادات الهوائية ولا كون السيارة مسلحة بالفولاذ ولا أي وسيلة أخرى من وسائل الأمان في السيارة.

الاطارات – أول نقطة تماس للسيارة بالأرض :تعتبر إطارات السيارة من أكثر الأجزاء عرضة للتلف، حيث أنها الجزء المحرك للسيارة والجزء الملاصق لسطح الأرض أثناء السير ، وعدم الاهتمام بصيانة إطارات السيارة بشكل دوري، قد يعرض حياة مالكها للخطر، لذلك عليك الاهتمام بصيانة إطارات سيارتك بشكل دوري وتغييرها إذا لزم الأمر.

سير الكاتينة – المتحكم الرئيسي في نبض المحرك : نظراً لأهمية هذا الجزء في السيارة، يجب عليك القيام بصيانة دورية له للتأكد من أنه خالً من التشققات وأن المسننات الموجودة داخله لا يوجد بها أي تلف وتعمل بكفاءة كبيرة. والعمر الافتراضي لهذا الجزء يتراوح بين 40 و 60 ألف كم. ومن المفضل أن يتم تبديله كل 40 ألف كم.