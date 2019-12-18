القبض على زوجة شقيق البشير بعد الوجبة المسمومة

الخرطوم(صدى):

أعلنت السلطات السودانية، إلقاء القبض على زوجة عبدالله شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير؛ بتهمة الشروع في القتل، على خلفية محاولتها تسميم ضباط سجن كوبر لتهريب «البشير».

وأوضحت قوات الأمن السودانية، أنه يتم التحقيق مع «نور الهدى محمد الشفيع» التي تحمل رتبة فريق أول طبيب، بتهمة الشروع في القتل بنيابة حي عمر المختار على خلفية محاولتها اغتيال ضباط السجن الاتحادي بكوبر عن طريق دس السم في طعام جاءت به من منزلها.

ومن جانبهم، كشفت عدة مصادر أن قوات الأمن تعتقد أن نور الهدى التي تعمل استشاري طب نفسي، أُصيبت بالجنون، مستندين في ذلك إلى العديد من الشواهد.