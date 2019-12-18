أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم , محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر , اللذين استمعا لتوجيهات سموه عقب تكليفهما في منصبيهما .

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهته أعرب السديري وابن معمر عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة الرياض على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف .