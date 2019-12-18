بالصور.. سفانه تنهي معاناة مريضتين بحائل

النعيرية(صدى):

بعون من الله وفضله تمكنت جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بمنطقة حائل من إنهاء معاناة فتاتين في العقد الثالث من العمر، كانتا تعانيان من مرض وراثي متعدد يمنع ظهور الخصائص الأنثوية من النمو بشكل طبيعي، كشعر الرأس، والأسنان، والجلد، والصدر، وتعانيان من غُدة الصدر الطفولية، حيث تكفلت الجمعية بقيمة إجراء العملية الجراحية لهما في منطقة الصدر واستغرقت العملية خمس ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح .

واوضح المدير التنفيذي للجمعية علي الضبعان؛ ان الفتاتين هما احد المستفيدات من خدمات الجمعية منذ فترة طويلة، مؤكداً أن العملية دقيقة ومعقدة وتعد انجاز طبي جديد، مُثمناً الدور الذي قام به الدكتور أنس فتح الدين استشاري التجميل والترميم وإصابات الحروق عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة حائل والذي أجرى العمليتين في مقر الشريك الطبي للجمعية المستشفى السعودي الألماني بحائل. واشار الضبعان إلى ان الجمعية تسعى إلى استكمال علاجهما المتبقي.

يذكر ان جمعية سفانة هي جمعية أهلية أُسست عام 2011م ومسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (598) وهدفها الأساسي خدمة المرضى المحتاجين في منطقة حائل، من خلال العديد من البرامج والخدمات الصحية المجتمعية التي تنفذها الجمعية كبرنامج الجهاز الطبي والذي يهتم بتوفير الأجهزة الطبية المنزلية للمرضى المحتاجين ، وبرنامج عيادة خير والتي تهدف الى دعوة الأطباء الاستشاريين من خارج المنطقة للكشف على المرضى المحتاجين وتقديم العلاج لهم ، وبرنامج النقل الخيري والمخصص لنقل المرضى الذين لا توجد لديهم وسيلة نقل من المنزل الى المستشفى ، وبرنامج التوعية الصحية والذي يهدف الى إقامة المحاضرات والندوات لتعزيز الجانب الصحي لدى افراد المجتمع ، وبرنامج العمليات والعلاج الخيرية وهو تكفل الجمعية بدفع مصاريف العمليات الجراحية الضرورية للمرضى وتكاليف العلاج ، وبرنامج السكن الخيري ويختص بتوفير السكن للمرضى المحتاجين عند مراجعتهم للمستشفيات خارج منطقة حائل ، يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية نحو المساهمة في تخفيف معاناة المرضى ورفع الوعي بأهمية الاعمال التطوعية لدى افراد المجتمع .