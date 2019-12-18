بالفيديو .. دانة الطويرش تشن حرب على شهيرات وتصفهن بـ « لوعة نفاق»

خالد الظفيرى(صدى):

شنت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش هجوم كبير على بعض الشهيرات دون أن تشير إلى أسمائهن مؤكدة أن أفعالهن عبر السوشيال ميديا تخالف الإدعاء بكونهن من أسر مثالية ومحافظة .

وأكدت في فيديو لها عبر إنستجرام أنها تدق ناقوس الخطر بتخطي الكثيرون الحدود وأن البعض يتركن أزواجهن يتحدثون بدلاًعنهن ، فضلاً عن الحسابات اللاذعة التي لا يشغلها إلا الإنتقاد .

وقالت عن أحد تلك الحسابات : إنت ليش تنافقيني وقدامي تسلمون علي وتضحكون وتكلموني؟ لا تحاكوني. إنتو لوعة نفاق”، رافضة التملق والظهور بمظهر الضحية .

وانتشر الفيديو بشكل واسع متخطياً 70 ألف مشاهدة وسط دعم كبير للطويرش وتساؤل عن تلك الشخصيات التي تتعمد الإساءة إليها .