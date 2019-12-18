جامعة أم القرى تكشف عن مواعيد المقابلات للوظائف بقسم الجغرافيا في أضم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة أم القرى مُمثلة بقسم الجغرافيا وبالكلية الجامعية بمحافظة أضم عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، ومحاضر).

وحددت الكلية الجامعية بمحافظة أضم موعد اختبار المرشحين والمرشحات على الوظائف الأكاديمية (محاضر)، يرجي الدخول على الرابط التالي:هنا

وأعلنت عن موعد اختبار المرشحين والمرشحات على الوظائف الأكاديمية (أستاذ مساعد) من خلال الدخول علي الرابط الآتي: هنا

وكشف قسم الجغرافيا عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف (أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد)، من خلال الدخول على الرابط الآتي: هنا