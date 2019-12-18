ترقية مدير مرور النعيرية الى رتبة عقيد

النعيرية(صدى):

قلد مدير مرور المنطقة الشرقية العميد مهندس علي بن محسن الزهراني مدير مرور محافظة النعيرية العقيد نايف بن فهد الشمري رتبته الجديدة بعد صدور الامر السامي بترقيته الى رتبة عقيد .

ومن جانبه هنأ العميد الزهراني العقيد الشمري بمناسبة الترقية، متمنيا له المزيد من النجاح والتقدم ، وقد عبر الشمري عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

واسرة الصحيفة إذ اسعدها الخبر تبارك للعقيد الشمري الترقية وتتمنى له النجاح والتوفيق والف مبروك أبا نواف ،،