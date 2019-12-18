وظائف شاغرة للرجال لحملة الدبلوم في باب رزق جميل بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل للتوظيف ، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل في محافظة جدة، بمسمى (فني خط إنتاج)، للسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين ، الحاصلين على شهادة الدبلوم.

و تسعى مبادرة (باب رزق جميل) إلى مساعدة الشباب الواعد والشابات الواعدات في جميع أنحاء العالم العربي في بناء مستقبل مشرق من خلال العمل في وظائف تُدِر عليهم دخلاً كريماً.

وقالت الشركة ، إنه يبدأ التقديم غداً الخميس بمشيئة الله تعالى بتاريخ 019/12/19م (الساعة 9:30 صباحاً) ، وذلك بالحضور إلى مقر شركة باب رزق جميل بمحافظة جدة – حي الصفا – شارع ملا نيازي (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المُستمر).