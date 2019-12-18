بالفيديو .. «أحلام » تتحدث عن حياتها الشخصية وما تفعله أثناء الإستحمام

أبوظبي(صدى):

جلست الفنانة الإماراتية أحلام على كرسي الإعتراف على هامش كواليس برنامج المواهب ” ذا فويس” .

وفتحت أحلام قلبها لجمهورها خلال فقرة ” أنا مش أنا ” وأجابت على الكثير من الأسئلة التي تكشف عن جوانب في حياتها وعاداتها .

وخلال الفقرة المثيرة ، أكدت أحلام أنها تظل في الأستوديو مدة ساعتين لتقدم الأغنية على أفضل وجه ، بينما تنام من 8 إلى 10 ساعات إن كانت مرهقة ، وأنها “بيتوتية ” وقد تقضي في البيت 6 أشهر مع عائلتها .

ومن ضمن عاداتها أنها لا توقف الغناء “تحت الدش ” أثناء الإستحمام وأنها لا تمانع إرتداء قطعة الملابس أكثر من مرة .

كما أكدت أنها لا تحب الأكل السريع وبمجرد أن تصل الأستوديو تطلب تبولة أو مشاوي .