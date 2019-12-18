مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية على 903 أسرة سورية في محافظة اربد

بدر الحارثي(صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بتوزيع السلال الغذائية على الأشقاء السوريين اللاجئين في محافظة اربد الأردنية حيث تم استهداف 903 أسرة ضمن ضمن المحطة الثالثة من مراحل توزيع السلال الغذائية في الأردن استفاد منها 6275 فرد .

من جانبه أكد الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية سوف يواصل بإذن الله تأمين المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين في مناطق تواجدهم بالاردن ضمن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة إمتداداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وبحرص ومتابعة مستمرة من معالي الدكتور / عبد الله الربيعة المشرف العام على المركز الذي يؤكد على أهمية تلمس أحتياجات الأشقاء السوريين وتقديم البرامج الإنسانية لهم .

الجدير بالذكر ان هذه المساعدات تاتي ضمن مشروع توزيع (42) الف سلة غذائية بتكلفة اجمالية بلغت (4.544.520) ريال سعودي تستهدف الاشقاء الأردنيين و السوريين و الفلسطينيين سيتم توزيعها تباعاً ضمن الخطة المعدة لذلك .