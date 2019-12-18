حقوق الإنسان: يجب مغادرة النزيلات لدور الضيافة بعد انتهاء محكوميتهن

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن ضرورة عدم بقاء نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات في الدار بعد انتهاء فترة محكوميتهن، وتطبيق برامج للرعاية اللاحقة منذ الدخول إلى السجن أو مؤسسة رعاية الفتيات لتقليل الحالات التي يتعذر اندماجها مع أسرتها ومجتمعها بما يضمن تأهيلهن قدر الإمكان.

وشددت الهيئة، على أهمية إجراء بحوث ودراسات مجتمعية وميدانية لإيجاد حلول جذرية لمثل هذه الحالات؛ مؤكدة على ضرورة إيجاد لائحة داخلية تنظم عمل الدور استنادا إلى لائحة الحماية من الإيذاء وإعطاء الفتيات المزيد من الفرص في استكمال تعليمهن ومزاولة أعمالهن.

يأتي ذلك وفقا لما نص عليه الأمر السامي الكريم الخاص بإنشاء الدار، وتفعيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدور المجتمع المدني بإنشاء الجمعيات المتخصصة في دعم وحماية الفتاة والمرأة ، وتوفير برامج التأهيل والتدريب، كما أكدت على ضرورة إيجاد مبان مناسبه لإيواء فتيات دار الضيافة بما يتناسب مع أوضاعهن الأمنية والنفسية والاجتماعية.

وأشارت إلى ضرورة تزويدها بالتجهيزات اللازمة مع مراعاة اختيار الموقع الملائم، فضلًا عن أهمية توفير برامج علاجية متخصصة لحالات الإدمان تبدا مع النزيلة منذ دخولها السجن وبعد انتهاء مدة محكوميتها، ومعالجة استقبال من يعانين من اضطرابات نفسية، بالتعاون مع وزارة الصحة ونقل الحالات المزمنة والحادة إلى مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم.

وعن ما يتعلق بالكادر البشري في تلك الدور، أوضحت الهيئة ضرورة إخضاع الموظفات وكافة العاملات بالدار إلى دورات متخصصة في الإسعافات الأولية تحسبا لأي طاري، وزيادة عدد الكادر الفني وتأهيلهن لأداء مهامهن بصورة مهنية متخصصة خاصة في إعادة تكيف الحالات مع المجتمع.

وكانت الهيئة قد رصدت خلال جولاتها التفقدية على دور الضيافة الاجتماعية للفتيات عددا من الملاحظات، بقاء بعض الفتيات في الدور على الرغم من انتهاء فترة محکومیتهن، وقصور في الصيانة والنظافة، وعدم ملاءمة بعض المباني مع تفاوت تلك الملاحظات بين منطقة وأخرى.

ورصدت أيضًا، ضعف في أدوات العمل الفني مع الحالات من حيث تأهيل الاحصائيات ومتابعة آليات الممارسات المهنية بصفة عامة، وعدم وجود الية واضحة لتنظيم تقديم الشكاوى من قبل النزيلات؛ بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض العيادات الطبية بما يتلاءم مع احتياجات الفتيات الطبية والعلاجية والطبيبة، وعدم تمكينهن من التعليم والعمل يذكر أن دور الضيافة الاجتماعية للفتيات هي دور مخصصة لإيواء اللاتي انتهت فترة محکومیتهن في السجن، أو في مؤسسة رعاية الفتيات.