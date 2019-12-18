علاج جديد لآلام الدورة الشهرية بالصدمات الكهربائية

برازيليا(صدى):

تلجأ الكثير من الفتيات لوضع الكمادات الدافئة على البطن لتهدئة التقلصات الناتجة عن آلام الدورة الشهرية ، أو الاستعانة بالمسكنات بكثرة لتهدئة هذه الآلام، إلا أنه سرعان ما تعود الأعراض مرة أخرى، فضلًا عما يسببه الإكثار من المسكنات من مخاطر. لذا، ابتكر الخبراء علاجًا جديدًا لآلام الدورة الشهرية يعتمد على الصدمات الكهربائية.

وتمكن مجموعة من خبراء الجامعة الفيدرالية في ولاية ريو غراندي دو نورتي البرازيلية، من ابتكار جهاز يمكنه تخفيف وقطع آلام الدورة الشهرية من خلال بث تيارات كهربائية خفيفة للدماغ.

يعتمد الجهاز على تقنية تُعرف باسم ” تحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة “، ويتضمن أقطابا كهربائية تعمل بالبطارية، يتم وضعها على فروة الرأس ويتم تثبيتها بلاصقات مطاطية، قبل تشغيل الجهاز لمدة 20 دقيقة.

وفي تجربة شملت 22 سيدة، اختبر الباحثون الجهاز بالفعل وكانت النتائج مذهلة، إذ لاحظوا انخفاض معدلات آلام وأعراض الدورة الشهرية المؤرقة، بنسبة 40 % لدى السيدات اللاتي استخدمن الجهاز، وذلك مقارنة بغيرهن اللاتي خضعن للعلاج التقليدي والوهمي.