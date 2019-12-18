وافد يصور فتاة من تحت التنورة

خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال الأمن في الكويت، من إلقاء القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية في سوق مركزي كبير، أثناء تصويره فتاة من تحت تنورتها.

وأوضحت السلطات الأمنية الكويتية، أن فتاة أبلغت إدارة السوق عن مشاهدتها شخصًا يصور أختها من تحت تنورتها بحجة أنه يتحدث في هاتفه، ويتربص بالسيدات اللاتي يرتدين تنورات قصيرة لتصويرهن.

وعلى الفور سارع المسؤولون في السوق إلى الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر، ووجدوا في هاتفه صورًا ومقاطع لتصرفاته غير الأخلاقية.

واعترف المتهم بأنه كان يستهدف مَنْ يرتدين التنورات القصيرات ويقف بجوار الواحدة منهن متظاهرًا أنه يتبضع من الرف السفلي، ثم يشغل هاتفه على وضع الفيديو وينحني إلى الأسفل ويصورهن؛ لإشباع غرائزه.