فوائد مذهلة للرمان.. أبرزها محاربة الخلايا السرطانية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة أن تناول الرمان يومياً له العديد من الفوائد، منها معالجة الالتهابات ومحاربة الخلايا السرطانية، مبينة أنه يحدّ من انتشار سرطان البروستاتا وتقليل الألم بشكل كبير.

ولفتت الدراسة إلى أن الرمان ثمرة غنية جداً بمضادات الأكسدة المهمة والتي تساعد خلايا الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات، مردفة أن الرمان يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بـ3 مرات.

وأوضحت أن تناول الرمان له أثر إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه يحرر الأوعية الدموية من الترسبات ما يساعد على انخفاض ضغط الدم تلقائياً.