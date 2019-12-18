بالفيديو.. انتقادات حادة ضد مي العيدان لاتهامها بالتنمر على توائم الدكتورة خلود
اندلعت موجة حادة من الانتقادات ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان؛ حيث اتهمت بالتنمر على توائم مواطنتها الفاشينيستا الدكتورة خلود، في برنامجها ” كشف حساب ” ، بعد نشر صورة للتوأم.
وقالت مي العيدان: ” كنا موقفين حياتنا ما كنا نشتغل ولا كنا ناكل ولا نطلع ولا نسافر نهائيا كنا نبغي نشوف شكل توائم خلود وامين “؛ مضيفة: ” أنتم طرحتوا عيالكم للعلن فكما تتقبلون الإطراء، وفي ناس قالوا لكم واو حلوين انا واحدة من وجهة نظرى اشوفهم مو حلوين جمال باهت “.
وتابعت الإعلامية الكويتية: ” أحس ما في ملامح وبالذات خالد ما فيه ملامح نهائيا “؛ حيث تعرضت لانتقادات حادة من متابعيها بسبب طريقة تعليقها واتهموها بالتنمر على الأطفال.
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