بالفيديو.. انتقادات حادة ضد مي العيدان لاتهامها بالتنمر على توائم الدكتورة خلود

خالد الظفيري(صدى):

اندلعت موجة حادة من الانتقادات ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان؛ حيث اتهمت بالتنمر على توائم مواطنتها الفاشينيستا الدكتورة خلود، في برنامجها ” كشف حساب ” ، بعد نشر صورة للتوأم.

وقالت مي العيدان: ” كنا موقفين حياتنا ما كنا نشتغل ولا كنا ناكل ولا نطلع ولا نسافر نهائيا كنا نبغي نشوف شكل توائم خلود وامين “؛ مضيفة: ” أنتم طرحتوا عيالكم للعلن فكما تتقبلون الإطراء، وفي ناس قالوا لكم واو حلوين انا واحدة من وجهة نظرى اشوفهم مو حلوين جمال باهت “.

وتابعت الإعلامية الكويتية: ” أحس ما في ملامح وبالذات خالد ما فيه ملامح نهائيا “؛ حيث تعرضت لانتقادات حادة من متابعيها بسبب طريقة تعليقها واتهموها بالتنمر على الأطفال.