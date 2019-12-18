أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك رئيس مجلس المنطقة، بمكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء لجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس المنطقة، يتقدمهم رئيس اللجنة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربى. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق

واطلع سموه خلال اللقاء على الإطار العام لتشكيل وحوكمة لجان الأسرة في مجالس المناطق , كما استمع سموه لشرح عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية, وبرامج الرعاية والتنمية في بناء الأسرة .

ثم قدم رئيس اللجنة تقرير عن اللجنة وخططها المستقبلية.

ونوه سمو امير المنطقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها لتكون قادرة على القيام بدورها في رعاية الأبناء وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف , وعادات وتقاليد هذه البلاد العزيزة, والعمل على رعاية الأسر والحرص عليها وحل مشكلها وإيجاد الحلول ومساعدتهم ، وأبدى سموه استعداد امارة المنطقة بتقديم كافة الدعم للجنة للقيام بمهامها على اكمل وجه ، معرباً سموه عن شكره على الجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، .

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، بما وجدته اللجنة من دعم وتوجيهات من سموه , سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها بما يضمن رعاية الأسرة بمنطقة تبوك وتقديم كل ما يحتاجون إليه من الخدمات التي تقع في نطاق عمل اللجنة.