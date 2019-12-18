شركات التأمين ملزمة بالتغطية التأمينية إذا مضت 60 دقيقة دون رد على الطلب

علي القحطاني(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الأربعاء عن المدة الزمنية المسموحة للشركات التأمين للرد على طلب التغطية التأمينية .

وأكد الضمان الصحي أن أقصى مدة هي 60 دقيقة ، وأن تأخر شركة التأمين الصحي عن الرد لأكثر من ذلك بمثابة موافقة على تغطية نفقات الخدمة العلاجية .

ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي ، أكد المتحدث الرسمي ياسر المعارك أن شركة التأمين ملزمة بالرد على أي إستفسارات أو ملاحضات خلال 30 دقيقة فقط .

وأكد أن الطوارئ الإسعافية لا تحتاج إلى موافقة من جانب الشركة وتعالج مباشرة ويتم إبلاغ شركة التأمين بالحالة لاحقاً خلال 24 ساعة .

أما الحالات التي تحتاج موافقة شركة التأمين الصحي فهي :

1- العيادات الخارجية إذا كان تكلفة العلاج لمرة واحدة تزيد عن 500 ريال .

2- حالات اليوم الواحد .

3- العمليات الجراحية .

4- حالات التنويم .