شركات التأمين ملزمة بالتغطية التأمينية إذا مضت 60 دقيقة دون رد على الطلب
كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الأربعاء عن المدة الزمنية المسموحة للشركات التأمين للرد على طلب التغطية التأمينية .
وأكد الضمان الصحي أن أقصى مدة هي 60 دقيقة ، وأن تأخر شركة التأمين الصحي عن الرد لأكثر من ذلك بمثابة موافقة على تغطية نفقات الخدمة العلاجية .
ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي ، أكد المتحدث الرسمي ياسر المعارك أن شركة التأمين ملزمة بالرد على أي إستفسارات أو ملاحضات خلال 30 دقيقة فقط .
وأكد أن الطوارئ الإسعافية لا تحتاج إلى موافقة من جانب الشركة وتعالج مباشرة ويتم إبلاغ شركة التأمين بالحالة لاحقاً خلال 24 ساعة .
أما الحالات التي تحتاج موافقة شركة التأمين الصحي فهي :
1- العيادات الخارجية إذا كان تكلفة العلاج لمرة واحدة تزيد عن 500 ريال .
2- حالات اليوم الواحد .
3- العمليات الجراحية .
4- حالات التنويم .
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