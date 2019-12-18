فتاة تفقد وزنها الزائد في 18 شهرا فقط.. وتكشف عن نظامها الغذائي

لندن (صدى):

أثارت فتاة بريطانية تُدعى ” إليزابيث واتكينز ، 38 عاماً ” ، صدمة لوالدتها عقب أن نجحت في في التخلص من الوزن الزائد باتباعها نظاما غذائيا صارما يعتمد على فقدان ما يتراوح بين ٧٠٠ إلى ١٢٠٠ وحدة سعرية في اليوم الواحد.

و استطاعت إليزابيث في الوصول إلى معدل قياسي حيث تقلص حجمها ٣٠ كيلو غرام ، وأصبحت قادرة على التحكم في الوحدات السعرية التي تتناولها ، وكانت المفاجأة التي أذهلت “إليزابيث”، أن والدتها لم تتعرف عليها بعد أن خسرت وزنها الزائد في ١٨ شهرا فقط.

وشرحت “إليزابيث” الطريقة التي حاولت الوصول بها إلى هذا الحجم، قائلة إنها لم تكن تتناول وجبة الإفطار، وفي الغداء تتناول البطاطس والشوكولاتة (لسد المعدة) ، وبعد الظهر تتناول الكعك والبسكويت مع كوب الشاي، وفي العشاء كانت تتناول الوجبات الجاهزة أو السريعة ثم تتناول المزيد من الحلويات أو الآيس كريم.

وأوضحت أن الطريقة السابقة لم تجدي نفعا معها في البداية ما اضطرها لإجراء عملية “تكميم معدة” في عام ٢٠١٧، ثم اتبعت نفس الطريقة مرة أخرى حتى نجحت في الوصول لهدفها.