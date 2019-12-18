وظائف مؤقتة في الهيئة العامة للإحصاء بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة العامة للإحصاء، باب التقديم إلى عدة وظائف مؤقتة شاغرة للرجال؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض وفق عدة شروط.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات التالية «إدارة اعمال، لغة انجليزية، احصاء، اقتصاد، رياضيات، بحوث عمليات، محاسبة، وتقنية معلومات بتخصصاتها».

وأضافت أن الوظائف متاحة تحت مسمى «مُراقب جودة البيانات – التعداد»، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وأن يكون حديث التخرج «بدون خبرة»، مع إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت «أوفيس»، وإجادة متوسطة للغة الإنجليزية.

ويتمثل الوصف الوظيفي في «وظيفة مؤقته مرتبطة بتعداد السعودية 2020 والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في 2020/01/01م، كما أن العمل سوف يكون في الفترة المسائية»؛ لمراقبة ومراجعة الأعمال الميدانية وضبط جودة البيانات الواردة من قبل الباحث الميداني.

كما أشارت الهيئة إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/12/29م، من خلال الرابط التالي هنا