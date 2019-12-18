سفارة المملكة في بكين توجه نداء هام بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الصين

بكين(صدى):

أهابت سفارة المملكة بالصين المواطنين المتواجدين هناك بضرورة الإلتزام بالتعليمات الأمنية والأخذ بالحيطة والحذر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الصين وأسفر عن وفيات وإصابات .

ودعت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء المواطنين إلى الإتصال على الهواتف التالية في حالة الطوارئ :

008615011007558

أو رقم شؤون السعوديين الموحد: 0096692003334 .

وشهدت الصين زلزال قوي اليوم الأربعاء بقوة 5.2 أسفر عن العديد من الإنهيارات ووقوع 7 ضحايا على الأقل بخلاف المصابين .