سفارة المملكة في بكين توجه نداء هام بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الصين
أهابت سفارة المملكة بالصين المواطنين المتواجدين هناك بضرورة الإلتزام بالتعليمات الأمنية والأخذ بالحيطة والحذر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الصين وأسفر عن وفيات وإصابات .
ودعت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء المواطنين إلى الإتصال على الهواتف التالية في حالة الطوارئ :
008615011007558
أو رقم شؤون السعوديين الموحد: 0096692003334 .
وشهدت الصين زلزال قوي اليوم الأربعاء بقوة 5.2 أسفر عن العديد من الإنهيارات ووقوع 7 ضحايا على الأقل بخلاف المصابين .
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