  • الأربعاء 18

    ديسمبر

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تعرف على حقوق المستهلك ومدى إمكانية إسترجاع أو استبدال السلعة المعيبة في أي وقت

تعرف على حقوق المستهلك ومدى إمكانية إسترجاع أو استبدال السلعة المعيبة في أي وقت
نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التجارة والإستثمار على حقوق المستهلك وحماية النظام لها على إختلاف سياسات المنشآت .
وأوضحت “التجارة والإستثمار” تلك الحقوق الرئيسية على النحو التالي :
1-يحق للمستهلك إسترجاع أو استبدال السلعة خلال مدة محددة .
2-يجوز أن تحدد المنشأة مدة الإسترجاع أو الإستبدال حسب سياستها بينما لا يجوز نظاماً أن تكتب عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” .
3-يمكن إسترجاع أو استبدال السلعة المعيبة أو المقلدة أو الغير مطابقة للمواصفات في أي وقت دون الإلتزام بسياسة المنشأة .
ويأتي ذلك ضمن دور الوزارة في رفع ثقافة المستهلك لتحقيق الرضا العام عن سلع المملكة ورفع كفاءة الأسواق .


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