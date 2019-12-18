تعرف على حقوق المستهلك ومدى إمكانية إسترجاع أو استبدال السلعة المعيبة في أي وقت

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التجارة والإستثمار على حقوق المستهلك وحماية النظام لها على إختلاف سياسات المنشآت .

وأوضحت “التجارة والإستثمار” تلك الحقوق الرئيسية على النحو التالي :

1-يحق للمستهلك إسترجاع أو استبدال السلعة خلال مدة محددة .

2-يجوز أن تحدد المنشأة مدة الإسترجاع أو الإستبدال حسب سياستها بينما لا يجوز نظاماً أن تكتب عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” .

3-يمكن إسترجاع أو استبدال السلعة المعيبة أو المقلدة أو الغير مطابقة للمواصفات في أي وقت دون الإلتزام بسياسة المنشأة .

ويأتي ذلك ضمن دور الوزارة في رفع ثقافة المستهلك لتحقيق الرضا العام عن سلع المملكة ورفع كفاءة الأسواق .