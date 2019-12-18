فيديو مخيف لثلاث رجال يحاربون أناكوندا عملاقة

برازيليا(صدى):

تداول رواد مواقع التوالص الاجتماعي ، مقطع فيديو مخيف ، لثلاث رجال دخلوا في معركة استمرت 20 دقيقة، مع حية أناكوندا عملاقة، على ضفاف إحدى البحيرات في البرازيل؛ وذلك من أجل تخليص كلبهم من قبضتها القوية .

ووقع الحادث بعد ظُهر السبت الماضي، في بلدة جابوراندي بولاية ساو باولو، حين كان الطبيب البيطري باولو ماركوتي، بصحبة صديقه مدرب الكلاب أديلسون توزي وابنه “ميجول” ، ومعهم 10 من الكلاب الضالة، التي يجمعها ويعالجها الطبيب “ماركوتي” في مزرعته، بينما يقوم “توزي” بتدريبها.

وقال ماركوتي عن الواقعة ، كان مشهدًا مروعًّا، كانت الحية ملتفة بقوة حول الكلب، تسحبه تحت الماء عندما وقف على الشاطئ ليشرب ، لحظتها كان يجب أن نخاطر بحياتنا لإنقاذه.

وأضاف ، من المستحيل أن يستطيع رجل واحد تخليص الكلب منها، كانت قبضتها قوية على عنقه، فتجمعنا نحن الثلاثة، وبدأنا المعركة، كنت أحاول أن أفك قبضتها على عنقه؛ بينما كان “توزي” يشد بقية جسدها، كنا نحاول أن نخرج رقبة الكلب من قبضتها، وبالفعل نجحنا في ذلك .