وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة الخليج العربي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات، عن توفر 17 وظيفة فنية وهندسية شاغرة، للعمل في مشروع صيانة الأعمال الكهربائية لطرق منطقة الرياض، بالمسميات التالية (مدير مشروع، ومهندس كهربائي، ومهندس ميكانيكا، ومُراقب عام فرق صيانة الأعمال الكهربائية، ومُراقب فرقة صيانة الأعمال الكهربائية، ومُراقب فرقة صيانة محطات الضخ).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ بينما الوظائف هي: مدير مشروع (وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية)؛ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومهندس كهربائي (وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية – تخصص قوى).

يأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس ميكانيكا (وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، ومُراقب عام فرق صيانة الأعمال الكهربائية (متخصص في الجهد المتوسط) (وظيفة واحدة): حاصل على شهادة دبلوم فني كهرباء.

ومُراقب فرقة صيانة الأعمال الكهربائية (العدد 10 وظائف): حاصل على شهادة دبلوم فني كهرباء؛ فضلًا عن مُراقب فرقة صيانة محطات الضخ (العدد 3 وظائف): حاصل على شهادة فنية من معهد مُعترف به في أعمال إصلاح وإعادة محركات المضخات.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/04/21هـ؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]