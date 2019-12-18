بالصور.. ميلانيا ترامب في سن الـ17 بملامح مختلفة تماما

واشنطن(صدى):

أثارت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انشتار صورها وهي في سن الـ17 عامًا.

وظهرت ميلانيا في الصور بملامح مختلفة تمامًا عن ماهي عليه اليوم، وتم التقاط هذه الصور أثناء جلسة تصوير تجريبية أجراها المصور ستاين جيركو في عاصمة جمهورية سلوفينيا.

وبدأت ميلانيا ترامب مهنة عارضة الأزياء في سن الـ16 عامًا وبعد هذه الجلسة الهامة وهي في الـ17، تحولت حياتها ووقعت عقدًا مع وكالة عرض أزياء في ميلان.