شروط قبول الدعاوى العمالية

فهد القزيز(صدى):

توجد عدة شروط هامة يجب أن تتوافر في الدعاوى العمالية لكي يتم قبولها، ومن بين تلك الشروط وجود مصلحة مشروعة لإقامتها وفقًا للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة وجود الصفة لطرفي الدعوى وفقا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ كما يتم رفعها خلال مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفقا لما نصت عليه المادة (٢٣٤) من نظام العمل المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14).

وفي السياق نفسه، لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثنى عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

وأكدت الأنظمة، على أنه لا تقبل الدعوى العمالية بعد مضي هذه المدة إلا في حالين: إذا قدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، وقبول هذا العذر سلطة تقديرية للمحكمة، أو أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق للمدعي.