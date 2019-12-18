بالصورة .. أول ظهور للفنانة المصرية «كريمان » في عمر الشيخوخة

القاهرة(صدى):

انتشرت صورة حديثة للفنانة المصرية كريمان التي اشتهرت في فترة الستينات على مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع حفل عيد ميلادها الـ 83 .

وظهرت الفنانة بتغير كبيرفي ملامحها إذ زادت عليها علامات الشيخوخة ، بينما حاولت التغلب على علامات التقدم في العمر بإرتداء الباروكة .

وجددت الصورة ذاكرة الجمهور بأعمال الفنانة القديرة التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية وبرامج الأطفال مع بابا شارو .

الجدير بالذكر أن كريمان من مواليد 1963 ودرست في مدارس الليسيه ، وبدأت التمثيل من مسرح المدرسة .