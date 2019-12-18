بالصورة .. أول ظهور للفنانة المصرية «كريمان » في عمر الشيخوخة
انتشرت صورة حديثة للفنانة المصرية كريمان التي اشتهرت في فترة الستينات على مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع حفل عيد ميلادها الـ 83 .
وظهرت الفنانة بتغير كبيرفي ملامحها إذ زادت عليها علامات الشيخوخة ، بينما حاولت التغلب على علامات التقدم في العمر بإرتداء الباروكة .
وجددت الصورة ذاكرة الجمهور بأعمال الفنانة القديرة التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية وبرامج الأطفال مع بابا شارو .
الجدير بالذكر أن كريمان من مواليد 1963 ودرست في مدارس الليسيه ، وبدأت التمثيل من مسرح المدرسة .
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