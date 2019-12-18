إعلان غريب على أمازون يطلب «بشعين» و«مشوهين»

وكالات(صدى):

طرح منتجو سلسلة أفلام “سيد الخواتم” على موقع “أمازون”، طلب غريب للأشخاص الذين يكسوهم الشعر وتغزوهم التجاعيد، للعب أدوار “العفاريت” أو الغيلان المرعبة (الأورك)، التي ظهرت في سلسلة الأفلام الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته.

وتأمل “أمازون” في العثور على أشخاص من جميع الأعمار والبلدان، ويتمتعون بمواصفات شخصية “بشعة” أو “مشوهة”؛ كوسيلة -على ما يبدو- لخفض تكاليف الإنتاج؛ خصوصًا في قسم المكياج؛ على الرغم من ميزانية السلسلة التي تُقدر بحوالى مليار دولار.

وجاء في إعلان طلب ممثلين كومبارس أو ثانويين، أسئلة غريبة على النحو التالي: “هل لديك بعض التجاعيد؟ هل تعرضت لضوء الشمس مطولًا؟ هل وجهك مشوه بعض الشيء؟” ، “هل جلد وجهك أشبه بحقيبة يد أو مجعد مثل الزبيب؟ هل عدد الأسنان التي تفتقدها يفوق عدد الأسنان المتبقية؟ هل ينبت الشعر في جميع أنحاء جسمك الكبير أو الصغير السخيف؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فإن نيوزيلندا تحتاج إليك”.

ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في نيوزيلندا في العام 2020؛ على أن يبدأ عرضه في العام 2021، ولكن مع وجود أقل من 5 ملايين نسمة هم عدد سكان نيوزيلندا، يُعتقد أن المنتجين يكافحون للعثور على الشكل المطلوب لجيشهم من العفاريت.