استرجاع ومناورة.. الهلال يعاود تدريباته الاعتيادية

نواف السالم(صدى):

عاود لاعبو فريق الهلال، صباح اليوم الأربعاء، تدريباتهم الاعتيادية بعد خسارة الفريق أمام نادي فلامنغو البرازيلي، يوم أمس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن جانبه، ركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في المران، على الجوانب الفنية واللياقية؛ حيث أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء فلامنغو تدريبات استرجاعية؛ بينما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا.

واشتمل تدريب بقية اللاعبين على؛ تدريبات لياقية، تطبيقات فنية، وجمل تكتيكية، ومناورة فنية؛ بينما تابع التدريبات رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد الخميس.