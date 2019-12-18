تطورات جديدة في قضية وفاة طفلة بخطأ طبي ببرج الدمام  

نايف السالم(صدى):

باشرت الهيئة الشرعية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية جلسة محاكمة المتهمين في وفاة الفتاة رزان الهدهود بخطأ طبي في برج الدمام الطبي.

وبات المتهمون وهم 5 أطباء، يواجهون الادعاءات التي وجهها لهم والد الفتاة بالتسبب في وفاتها بناء على التقارير النهائية، وجاء ذلك عقب انتهاء التحقيقات من الجهات المختصة وإحالة القضية للهيئة الشرعية بعد مداولات استمرت لنحو سنتين.

وعقدت الهيئة الصحية الشرعية، جلستها لسماع الدعوى المقامة بوفاة الفتاة الهدهود للنظر فيها، واتخاذ ما تراه مناسبًا.

ومن جانبه، قال المواطن أحمد الهدهود والد الفتاة، إن اليوم هو الموعد النهائي للبت في قضية وفاة ابنته بخطأ طبي، في برج الدمام الطبي، مبينا أن ما دعاه لمحاكمتهم هو لإنصاف الناس من الأخطاء الطبية المتكررة.