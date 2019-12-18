«دايت البرتقال» يساعد على خسارة الوزن في أسبوعين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعمل البرتقال على التخسيس لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف التي تكسب الجسم القليل من الدهون، وتمثل نسبة الألياف الموجودة في ثمرة متوسطة من البرتقال 3.1 جرام، أي ما يعادل 12% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من الألياف.

ويحتوي البرتقال على كمية وفيرة من المياه، ومن ثم يعطي شعورًا بالامتلاء والشبع، فيما يعمل دايت البرتقال على خفض الوزن عند اتباعه لمدة 14 يومًا من خلال نظام غذائي محدد كالتالي:

– اليوم الأول:

وجبة الإفطار:

ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر.

وجبة الغداء:

بيضة مسلوقة+ ثمرة برتقال.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس؛ بينما يمكن تناول شريحتين من التوست أو 2 كوب كافيار خلال اليوم.

– اليوم الثاني والثالث:

وجبة الإفطار:

ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر.

وجبة الغداء:

شريحة لحم مسلوق+ ثمرة برتقال.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس.

– اليوم الرابع والخامس:

وجبة الإفطار:

ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر.

وجبة الغداء:

جبن قريش+ ثمرة برتقال.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس.

– اليوم السادس:

وجبة الإفطار:

ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر.

وجبة الغداء؛

سمك مشوي+ ثمرة برتقال.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس.

– من اليوم الثامن حتى اليوم الـ 14؛ يتم تكرار النظام الغذائي نفسه من اليوم الأول حتى السابع؛ فيما هناك نوع أخر من دايت البرتقال يعتمد على اتباع نظام قاسي لمدة 21 يومًا، ما يجعله صعب التنفيذ، بينما لا ينصح باتباعه لأنه يصيب متبعيه بالصداع والالتهابات، ويعتمد على تناول عصير البرتقال والمياه فقط لمدة 14 يومًا.