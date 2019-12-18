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محاولات خطف «ساني» تتجدد بعد تعافيه من الإصابة

محاولات خطف «ساني» تتجدد بعد تعافيه من الإصابة
ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن عودة النجم الدولي الألماني ليروي ساني قريباً للملاعب بعد خضوعه للعلاج من إصابته الخطيرة بالتزمق بالرباط الصليبي .

وجددت تلك الأنباء الحديث حول مستقبل لاعب مانشستر سيتي الذي كان يتقاوض بايرن ميونخ مع إدارته لضمه قبيل الإصابة بمبلغ 150 مليون يورو .

وتوقعت مصادر أن ينخفض المبلغ لكن إدارة السيتي لم تلمح إلى المبلغ الذي تريده بالمقارنة بسعر اللاعب في الميركاتو الصيفي 2020 .

وفي حال نجاح المفاوضات فمن المنتظر أن تتم الصفقة في الميركاتو الشتوي الذي سينطلق في يناير المقبل ، إلا أن بايرن ميونخ قد يختار تأجيل تنفيذها لبعد شهر فبراير لحين تعافي اللاعب تماماً من الإصابة .

وكان ساني قد تلقى عرض للإستمرار مع السيتي لكنه لم يوقع ، بينما ثارت التكهنات عن خطة بايرن ميونخ في الفوز بخدمات اللاعب الذي سينتهي عقده مع ناديه في 2021 .


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