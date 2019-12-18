وصفات طبيعية لتنعيم الشعر دون تعريضه لضرر التصفيف الحراري

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني معظم الأشخاص من تلف الشعر وضعفه وتساقطه بسبب الاعتماد على وسائل التصفيف الحراري.

ويعتمد الكثير علي الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر وتمليسه مع تزويده بالمغذيات التي يحتاج إليها، حيث يمكن إضافة الخميرة إلى ماء غسل الشعر قبل استخدام الشامبو.

ويلجأ الكثير إلى مكون آخر هو الموز الغني بالمعادن الضرورية لحماية صحة الشعر، ومن أجل استخدامه بطريقة مفيدة ينصح بسحق بضع حبات ناضجة منه وتطبيق اللب على الشعر قبل الاستحمام، مما يساعد على تمليسه وترطيبه وإعادة النعومة والإشراق إليه.

ويمكن الاعتماد على الكرفس حيث تنقع أوراقه في الماء لساعات ثم تتم تصفيته وتبليل الشعر به لمدة ساعة أو أكثر قبل الغسل بالشامبو المناسب والماء.